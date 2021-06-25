Создать видео об пиксельной игре 30-60 секунд.

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт11 заявок1174 просмотра

Нужно создать видео с 0 об пиксельной игре которая выйдет. Эскизы персонажей предоставлю. Срок выполнения неделя. 

4 года назад
holovavitaliy13
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Заявки фрилансеров

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