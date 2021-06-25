Ищется актриса или модель на роль загадочной девушки для видеосъёмки в студии в Одессе. Задача включает чтение книжки, улыбки, нюхание цветка и выражение различных эмоций. Видеосъёмка будет представлять собой попурри из этих действий.
Полное создание видео ,вместе с озвучиванием ,сценарием ,монтажом .
Полное создание видео ,вместе с озвучиванием ,сценарием ,монтажом .Длиной около 5 минут .
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