Приветствую.

Необходим монтажер - сценарист так сказать, который из данного мною материала создаст интересную серию.

Лайф стайл проект с историей успеха.

Несложный монтаж, но современный, местами смешной.

Видео до 15 минут.

Работа на перспективу.

Нужен человек заинтересованный в развитии вместе со мной.

Материал будет всегда, видео необходимо делать стабильно раз в неделю.

Проект на начальном этапе поэтому бюджет будет небольшой, но с перспективой роста. Все зависит от навыков и стиля монтажа.