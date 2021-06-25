Ищется актриса или модель на роль загадочной девушки для видеосъёмки в студии в Одессе. Задача включает чтение книжки, улыбки, нюхание цветка и выражение различных эмоций. Видеосъёмка будет представлять собой попурри из этих действий.
Youtube проект История успеха
Приветствую.
Необходим монтажер - сценарист так сказать, который из данного мною материала создаст интересную серию.
Лайф стайл проект с историей успеха.
Несложный монтаж, но современный, местами смешной.
Видео до 15 минут.
Работа на перспективу.
Нужен человек заинтересованный в развитии вместе со мной.
Материал будет всегда, видео необходимо делать стабильно раз в неделю.
Проект на начальном этапе поэтому бюджет будет небольшой, но с перспективой роста. Все зависит от навыков и стиля монтажа.
Заявки фрилансеров
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