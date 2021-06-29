Нужно сделать монтаж подобного ролика на 15 секунд

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт35 заявок1226 просмотров

https://youtu.be/DaMljLPDp4I

https://youtu.be/wN4ZzCnHAAQ

https://youtu.be/iklL2hPXwIg

Нужно сделать несколько подобных роликов:

- вы ищите новые видео где радуются люди, на ютубе, стоковые не нужны

- ищите также где происходит выигрыш на автоматах

- монтируете подобным образом как в примерах, либо свои какие то идеи

Сразу пишите цену за вашу работу: за один ролик, и если есть примеры работ.

4 года назад
domler
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месяц назад

Заявки фрилансеров

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