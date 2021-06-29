https://youtu.be/DaMljLPDp4I

https://youtu.be/wN4ZzCnHAAQ

https://youtu.be/iklL2hPXwIg

Нужно сделать несколько подобных роликов:

- вы ищите новые видео где радуются люди, на ютубе, стоковые не нужны

- ищите также где происходит выигрыш на автоматах

- монтируете подобным образом как в примерах, либо свои какие то идеи