Сделать видео заставку

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт14 заявок906 просмотров

Доброго дня!

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Есть вот такая картинка http://joxi.ru/L21OKN4S0Ey7qr

текст отдельным слоем есть, остальное слито

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нужно оживить ее примерно таким образом

https://yadi.sk/d/i7R-DB9GsPBQZw

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Важно 1. Оплата возможна на // яндекс кошелек / киви кошелек / вебмани рублевый (начинается с R***) / карту сбербанка / карту тинькофф банка //

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Важно 2. Укажите максимально быстрый способ связи с вами Телеграмм // Вотсап

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Важно 3. В отклике укажите стоимость и примеры ваших работ максимально по теме задачи

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4 года назад
PrazdnikON
Андрей 
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