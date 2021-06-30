Есть канал с поздравительным видео. Видео более 500

Я занимаюсь созданием поздравлений из фото и публикую работы которые делаю людям.

Есть помимо услуг по созданию видео и другие услуги связанные с этим, - о них расскажу подробнее в переписке.

На канале более тысячи подписчиков и просмотров за месяц всего около 6000, очень мало

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https://www.youtube.com/channel/UCkhObP0P5sME1jO98yfHb7Q