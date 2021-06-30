Нужен начинающий маркетолог для ведения и развития Ютуб канала

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт6 заявок729 просмотров

Есть канал с поздравительным видео. Видео более 500

Я занимаюсь созданием поздравлений из фото и публикую работы которые делаю людям.

Есть помимо услуг по созданию видео и другие услуги связанные с этим, - о них расскажу подробнее в переписке.

На канале более тысячи подписчиков и просмотров за месяц всего около 6000, очень мало

Нужно!

Создать Стратегию

Подобрать правильные теги

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Развить канал

https://www.youtube.com/channel/UCkhObP0P5sME1jO98yfHb7Q

4 года назад
musicpodarok8
Светлана 
47 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Оксана
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Ксюша
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Иван
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Артур
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
26 отзывов(-1)
4 года назад
Александр
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
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