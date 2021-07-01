Сделать стенограмму вебинара 30 минут

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен2 заявки705 просмотров

Нужно сделать стенограмму вебинара длительностью 30 минут.

4 года назад
Femegyl
Сергей 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Asasin232
37 лет
8 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
4 года назад
$7
1 день
Escrow
Все сделано согласно тз, полностью и даже быстрее срока. Спасибо.
Понравилось работать с Сергеем. Быстро получил от него задание на выполнение стенограммы вебинара, также быстро была сделана оплата после предоставления результата работы. Сотрудничеством доволен. Спасибо за заказ!

Заявки фрилансеров

Asasin232
37 лет
8 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
4 года назад
Сергей
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

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