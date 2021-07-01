Необходимо выполнить видеомонтаж интерьерного ролика продолжительностью 20-25 минут. Требуется синхронизация видеоматериала и звуковых дорожек, цветокоррекция, а также добавление начальной и конечной заставок. Итоговый ролик должен быть в качестве 4K.
Сделать стенограмму вебинара 30 минут
Нужно сделать стенограмму вебинара длительностью 30 минут.
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