Ищется монтажер-сценарист для создания серии видеороликов на тему истории успеха. Нужен современный и интересный монтаж с элементами юмора. Видео до 15 минут, с частотой публикации раз в неделю. Бюджет на начальном этапе небольшой, но есть перспектива роста в зависимости от навыков и стиля монтажа.