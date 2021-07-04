Ищем исполнителей, которые могут помочь нам в создании видео нашей продукции на Wildberries. Необходимо качественные яркие короткие видео, описывающие продукт в действии. Ролики нужны для 5-10 товаров. От Вас жду примеры работ, условия: сроки, стоимость и т.д?