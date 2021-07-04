Предметная съемка

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт6 заявок576 просмотров

Ищем исполнителей, которые могут помочь нам в создании видео нашей продукции на Wildberries.  Необходимо качественные яркие короткие видео, описывающие продукт в действии. Ролики нужны для 5-10 товаров. От Вас жду примеры работ, условия: сроки, стоимость и т.д? 

4 года назад
Alifanova
26 лет
4 года в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Антон
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Никита
 
32 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Артур
 
22 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Арсений
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Руслана
 
21 год
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Кристина
 
31 год
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
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