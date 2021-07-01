Что нужно: видео-презентация корпоративных ценностей компании (6 ценностей). Задача: обозначить каждую ценность и раскрыть их смысл. Длительность: 1 мин. Озвучка: английская. Концепция нам подходит этого ролика - https://www.youtube.com/watch?v=CNG7yHBM4Ag (только важно, чтобы не было видно руку). По графике и цветам хочется такое - https://www.youtube.com/watch?v=a9__D53WsUs (подходит нам по цветам - синий и оранжевый + так как мы IT компания важно сделать ролик визуально технологичным)