Необходимо выполнить видеомонтаж интерьерного ролика продолжительностью 20-25 минут. Требуется синхронизация видеоматериала и звуковых дорожек, цветокоррекция, а также добавление начальной и конечной заставок. Итоговый ролик должен быть в качестве 4K.
Сделать видео о корпоративных ценностях компании
Что нужно: видео-презентация корпоративных ценностей компании (6 ценностей). Задача: обозначить каждую ценность и раскрыть их смысл. Длительность: 1 мин. Озвучка: английская. Концепция нам подходит этого ролика - https://www.youtube.com/watch?v=CNG7yHBM4Ag (только важно, чтобы не было видно руку). По графике и цветам хочется такое - https://www.youtube.com/watch?v=a9__D53WsUs (подходит нам по цветам - синий и оранжевый + так как мы IT компания важно сделать ролик визуально технологичным)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Видеомонтаж85 заявокЗакрыт4 года назад
Необходима съемка и монтаж нескольких видеороликов длительностью 3-4 минуты для рекламы автосервиса. Сценарий уже разработан. Локация - г. Боярка, 8 км от Киева. Ожидается качественная реализация идеи.Видеомонтаж4 заявкиЗакрыт4 года назад
Ищется начинающий маркетолог для ведения и развития YouTube канала с поздравительными видео. Необходима разработка стратегии, подбор тегов и анализ конкурентов. Канал имеет более 1000 подписчиков и около 6000 просмотров в месяц. Требуется помощь в увеличении охвата и привлечении новой аудитории.Видеомонтаж6 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется видеограф и монтажер для съемки и монтажа роликов в сфере бьюти. Необходим опыт в создании привлекательного видео-контента. Ожидается работа с различными форматами и стилями в бьюти-индустрии.Видеомонтаж12 заявокЗакрыт4 года назад
- $6
Требуется сделать стенограмму 30-минутного вебинара. Необходимо точно расшифровать аудиозапись, обеспечив высокое качество текста. Обратите внимание на детали и точность передачи информации.Видеомонтаж1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется смонтировать видеоурок по йоге продолжительностью около 17 минут. В видео не должно быть музыки, но должен быть отсчет времени. Образец предоставлен.Видеомонтаж22 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется выполнить видеомонтаж интерьерных роликов из шоурумов. Необходимо синхронизировать видеоматериал и звуковые дорожки, а также провести цветокоррекцию. Итоговый ролик должен быть в формате 4K с хронометражем 20-25 минут.Видеомонтаж24 заявкиЗакрыт4 года назад
- $8
Требуется уменьшить размер двух видео в формате .mov с 1,19 и 2,23 ГБ до требований App Store. Видео должны сохранять качество и соответствовать установленным стандартам для загрузки. Необходимо выполнить сжатие с учетом соотношения сторон.Видеомонтаж9 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо создать видео заставку, оживив предоставленное изображение с текстом отдельным слоем. Ожидается качественный видеомонтаж, схожий с предложенным примером. В отклике укажите стоимость и примеры работ, соответствующих задаче.Видеомонтаж14 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется монтаж видеоролика на 15 секунд, аналогичного представленным примерам. Необходимо найти новые видео с радостными моментами и выигрышами на автоматах, а также смонтировать их по заданному стилю. Укажите стоимость за один ролик и предоставьте примеры выполненных работ.Видеомонтаж35 заявокЗакрыт4 года назад