Ищется начинающий маркетолог для ведения и развития YouTube канала с поздравительными видео. Необходима разработка стратегии, подбор тегов и анализ конкурентов. Канал имеет более 1000 подписчиков и около 6000 просмотров в месяц. Требуется помощь в увеличении охвата и привлечении новой аудитории.