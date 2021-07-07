Необходимо выполнить видеомонтаж интерьерного ролика продолжительностью 20-25 минут. Требуется синхронизация видеоматериала и звуковых дорожек, цветокоррекция, а также добавление начальной и конечной заставок. Итоговый ролик должен быть в качестве 4K.
Анимационный ролик
Нужен этот ролик на английском
Текст 1 - Save youth and beauty for the years ahead!
Текст 2 - Order at a super price EUR 65 / EUR 49
Звук, цвета оставляем
Шрифт - Optima
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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