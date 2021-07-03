Монтаж промо роликов для игр

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт23 заявки936 просмотров

Интересует монтаж ряда видео для промо мобильной игры.Ролик должен быть с интересными переходами и эффектами в котором передается суть игры и вызывается желание поиграть в нее.Основные материалы это геймплей самой игры.Наилучший кандидат с владением adobe after effects, adobe premiere pro Спасибо!

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