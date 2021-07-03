Игры на ios

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт4 заявки890 просмотров

Требуется записать прохождение игр на iphone или ipad c записью внутреннего звука. Только запись, монтаж не нужен. Пример игр:

Mermaid Rush 3D https://apps.apple.com/us/app/mermaid-rush-3d/id1570209547

Snowball Run 3D https://apps.apple.com/us/app/snowball-run/id1571061963

и т.д.

Важно - НЕ АНДРОИД, именно IOS!

Требования:

- Уникальное видео, снятое специально для нас. Без рекламы (перед запуском игры просто отключается интернет)

- Интерфейс в игре должен быть на английском языке, это важно (устанавливается в телефоне).

- Необходимо записать видео со звуком (если он есть в игре). Звук должен быть только внутренний.

- Видео в хорошем качестве. Можно iphone или ipad.

- Качество геймплея pro и выше :) (отличное прохождение игровых уровней, минимальное количество проваленных уровней). Разнообразие в игре за счет смены образов героя/инвентаря/других возможных в рамках игры параметров.

Ответственность и готовность сотрудничать продолжительное время обязательны!

Оплата на карту Сбербанка или киви.

AndroidiOS
4 года назад
guest_16152092523083
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
Камила
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Артур
 
22 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Кирилл
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Видеомонтаж интерьерного ролика

    $100

    Необходимо выполнить видеомонтаж интерьерного ролика продолжительностью 20-25 минут. Требуется синхронизация видеоматериала и звуковых дорожек, цветокоррекция, а также добавление начальной и конечной заставок. Итоговый ролик должен быть в качестве 4K.

    Видеомонтаж85 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Монтаж промо роликов для игр

    Необходим монтаж промо роликов для мобильной игры с использованием геймплея. Ролики должны содержать интересные переходы и эффекты, чтобы передать суть игры и вызвать желание поиграть. Идеальный кандидат должен иметь опыт работы с Adobe After Effects и Adobe Premiere Pro.

    Видеомонтаж23 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Анимационный ролик

    Требуется видеомонтаж анимационного ролика на английском языке. Используйте предоставленные тексты и шрифт Optima. Звук и цвета должны остаться без изменений. Укажите цену за работу.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сделать видео о корпоративных ценностях компании

    Необходимо создать видео-презентацию, раскрывающую 6 корпоративных ценностей компании. Длительность ролика - 1 минута с озвучкой на английском. Важно визуально подчеркнуть технологичность, используя синий и оранжевый цвета. Концепция должна быть похожа на предложенные примеры, но без видимости руки.

    Видеомонтаж11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Снять видеоролик Youtube

    Необходима съемка и монтаж нескольких видеороликов длительностью 3-4 минуты для рекламы автосервиса. Сценарий уже разработан. Локация - г. Боярка, 8 км от Киева. Ожидается качественная реализация идеи.

    Видеомонтаж4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужен начинающий маркетолог для ведения и развития Ютуб канала

    Ищется начинающий маркетолог для ведения и развития YouTube канала с поздравительными видео. Необходима разработка стратегии, подбор тегов и анализ конкурентов. Канал имеет более 1000 подписчиков и около 6000 просмотров в месяц. Требуется помощь в увеличении охвата и привлечении новой аудитории.

    Видеомонтаж6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужен видиоограф и монтажер

    Требуется видеограф и монтажер для съемки и монтажа роликов в сфере бьюти. Необходим опыт в создании привлекательного видео-контента. Ожидается работа с различными форматами и стилями в бьюти-индустрии.

    Видеомонтаж12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать стенограмму вебинара 30 минут

    $6

    Требуется сделать стенограмму 30-минутного вебинара. Необходимо точно расшифровать аудиозапись, обеспечив высокое качество текста. Обратите внимание на детали и точность передачи информации.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Монтаж видеоурока по йоге

    Требуется смонтировать видеоурок по йоге продолжительностью около 17 минут. В видео не должно быть музыки, но должен быть отсчет времени. Образец предоставлен.

    Видеомонтаж22 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Видеомонтаж интерьерных роликов из шоурумов

    Требуется выполнить видеомонтаж интерьерных роликов из шоурумов. Необходимо синхронизировать видеоматериал и звуковые дорожки, а также провести цветокоррекцию. Итоговый ролик должен быть в формате 4K с хронометражем 20-25 минут.

    Видеомонтаж24 заявки
    Закрыт
    4 года назад