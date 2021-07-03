Необходимо выполнить видеомонтаж интерьерного ролика продолжительностью 20-25 минут. Требуется синхронизация видеоматериала и звуковых дорожек, цветокоррекция, а также добавление начальной и конечной заставок. Итоговый ролик должен быть в качестве 4K.
Игры на ios
Требуется записать прохождение игр на iphone или ipad c записью внутреннего звука. Только запись, монтаж не нужен. Пример игр:
Mermaid Rush 3D https://apps.apple.com/us/app/mermaid-rush-3d/id1570209547
Snowball Run 3D https://apps.apple.com/us/app/snowball-run/id1571061963
и т.д.
Важно - НЕ АНДРОИД, именно IOS!
Требования:
- Уникальное видео, снятое специально для нас. Без рекламы (перед запуском игры просто отключается интернет)
- Интерфейс в игре должен быть на английском языке, это важно (устанавливается в телефоне).
- Необходимо записать видео со звуком (если он есть в игре). Звук должен быть только внутренний.
- Видео в хорошем качестве. Можно iphone или ipad.
- Качество геймплея pro и выше :) (отличное прохождение игровых уровней, минимальное количество проваленных уровней). Разнообразие в игре за счет смены образов героя/инвентаря/других возможных в рамках игры параметров.
Ответственность и готовность сотрудничать продолжительное время обязательны!
Оплата на карту Сбербанка или киви.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Видеомонтаж85 заявокЗакрыт4 года назад
Необходим монтаж промо роликов для мобильной игры с использованием геймплея. Ролики должны содержать интересные переходы и эффекты, чтобы передать суть игры и вызвать желание поиграть. Идеальный кандидат должен иметь опыт работы с Adobe After Effects и Adobe Premiere Pro.Видеомонтаж23 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется видеомонтаж анимационного ролика на английском языке. Используйте предоставленные тексты и шрифт Optima. Звук и цвета должны остаться без изменений. Укажите цену за работу.Видеомонтаж1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимо создать видео-презентацию, раскрывающую 6 корпоративных ценностей компании. Длительность ролика - 1 минута с озвучкой на английском. Важно визуально подчеркнуть технологичность, используя синий и оранжевый цвета. Концепция должна быть похожа на предложенные примеры, но без видимости руки.Видеомонтаж11 заявокЗакрыт4 года назад
Необходима съемка и монтаж нескольких видеороликов длительностью 3-4 минуты для рекламы автосервиса. Сценарий уже разработан. Локация - г. Боярка, 8 км от Киева. Ожидается качественная реализация идеи.Видеомонтаж4 заявкиЗакрыт4 года назад
Ищется начинающий маркетолог для ведения и развития YouTube канала с поздравительными видео. Необходима разработка стратегии, подбор тегов и анализ конкурентов. Канал имеет более 1000 подписчиков и около 6000 просмотров в месяц. Требуется помощь в увеличении охвата и привлечении новой аудитории.Видеомонтаж6 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется видеограф и монтажер для съемки и монтажа роликов в сфере бьюти. Необходим опыт в создании привлекательного видео-контента. Ожидается работа с различными форматами и стилями в бьюти-индустрии.Видеомонтаж12 заявокЗакрыт4 года назад
- $6
Требуется сделать стенограмму 30-минутного вебинара. Необходимо точно расшифровать аудиозапись, обеспечив высокое качество текста. Обратите внимание на детали и точность передачи информации.Видеомонтаж1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется смонтировать видеоурок по йоге продолжительностью около 17 минут. В видео не должно быть музыки, но должен быть отсчет времени. Образец предоставлен.Видеомонтаж22 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется выполнить видеомонтаж интерьерных роликов из шоурумов. Необходимо синхронизировать видеоматериал и звуковые дорожки, а также провести цветокоррекцию. Итоговый ролик должен быть в формате 4K с хронометражем 20-25 минут.Видеомонтаж24 заявкиЗакрыт4 года назад