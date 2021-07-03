Требуется записать прохождение игр на iphone или ipad c записью внутреннего звука. Только запись, монтаж не нужен. Пример игр:

Mermaid Rush 3D https://apps.apple.com/us/app/mermaid-rush-3d/id1570209547

Snowball Run 3D https://apps.apple.com/us/app/snowball-run/id1571061963

и т.д.

Важно - НЕ АНДРОИД, именно IOS!

Требования:

- Уникальное видео, снятое специально для нас. Без рекламы (перед запуском игры просто отключается интернет)

- Интерфейс в игре должен быть на английском языке, это важно (устанавливается в телефоне).

- Необходимо записать видео со звуком (если он есть в игре). Звук должен быть только внутренний.

- Видео в хорошем качестве. Можно iphone или ipad.

- Качество геймплея pro и выше :) (отличное прохождение игровых уровней, минимальное количество проваленных уровней). Разнообразие в игре за счет смены образов героя/инвентаря/других возможных в рамках игры параметров.

Ответственность и готовность сотрудничать продолжительное время обязательны!

Оплата на карту Сбербанка или киви.