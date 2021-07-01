Составление резюме

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрытнет заявок430 просмотров

Резюме для соискателя, 4 пакета:

стандарт в формате doc;

графическое с дизайном;

графическое резюме + деловое фото;

графическое резюме в деловым фото + видеоролик до 1 минуты.

Нужно для заказа:

Обязательное заполнение брифа для информации о клиенте;

официальная оплата по договору;

фото/видео-сессия 15-30 мин;

видеоролик с самопрезентацией до 1 мин с заранее подготовленным нами сценарием;

гибкие условия всего заказа;

пришлём образец на почту.

4 года назад
FedyaMax99
Максим 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Предметная съемка

    Требуется видеомонтаж коротких и ярких видео для продукции на Wildberries. Необходимо создать ролики для 5-10 товаров, демонстрирующие их в действии. Ожидаются примеры работ, а также информация о сроках и стоимости выполнения заказа.

    Видеомонтаж6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Игры на ios

    Требуется записать уникальное прохождение игр на iPhone или iPad с записью внутреннего звука. Игры должны быть с интерфейсом на английском языке. Необходимо обеспечить высокое качество видео и отличное прохождение уровней без рекламы. Сотрудничество на длительный срок обязательно.

    AndroidiOS
    Видеомонтаж4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Монтаж промо роликов для игр

    Необходим монтаж промо роликов для мобильной игры с использованием геймплея. Ролики должны содержать интересные переходы и эффекты, чтобы передать суть игры и вызвать желание поиграть. Идеальный кандидат должен иметь опыт работы с Adobe After Effects и Adobe Premiere Pro.

    Видеомонтаж23 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Анимационный ролик

    Требуется видеомонтаж анимационного ролика на английском языке. Используйте предоставленные тексты и шрифт Optima. Звук и цвета должны остаться без изменений. Укажите цену за работу.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сделать видео о корпоративных ценностях компании

    Необходимо создать видео-презентацию, раскрывающую 6 корпоративных ценностей компании. Длительность ролика - 1 минута с озвучкой на английском. Важно визуально подчеркнуть технологичность, используя синий и оранжевый цвета. Концепция должна быть похожа на предложенные примеры, но без видимости руки.

    Видеомонтаж11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Снять видеоролик Youtube

    Необходима съемка и монтаж нескольких видеороликов длительностью 3-4 минуты для рекламы автосервиса. Сценарий уже разработан. Локация - г. Боярка, 8 км от Киева. Ожидается качественная реализация идеи.

    Видеомонтаж4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужен начинающий маркетолог для ведения и развития Ютуб канала

    Ищется начинающий маркетолог для ведения и развития YouTube канала с поздравительными видео. Необходима разработка стратегии, подбор тегов и анализ конкурентов. Канал имеет более 1000 подписчиков и около 6000 просмотров в месяц. Требуется помощь в увеличении охвата и привлечении новой аудитории.

    Видеомонтаж6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужен видиоограф и монтажер

    Требуется видеограф и монтажер для съемки и монтажа роликов в сфере бьюти. Необходим опыт в создании привлекательного видео-контента. Ожидается работа с различными форматами и стилями в бьюти-индустрии.

    Видеомонтаж12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать стенограмму вебинара 30 минут

    $6

    Требуется сделать стенограмму 30-минутного вебинара. Необходимо точно расшифровать аудиозапись, обеспечив высокое качество текста. Обратите внимание на детали и точность передачи информации.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Монтаж видеоурока по йоге

    Требуется смонтировать видеоурок по йоге продолжительностью около 17 минут. В видео не должно быть музыки, но должен быть отсчет времени. Образец предоставлен.

    Видеомонтаж22 заявки
    Закрыт
    4 года назад