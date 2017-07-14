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Андрей
andreydv
andreydv
32 года
Россия
/
Белово
7 лет на
фриланс
-бирже
Был
3 года назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$3
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
Заказ #984299
Обработка фотографий
1 исполнитель
Завершен
3 года назад
Заказ #848716
Логотипы и Знаки
1 исполнитель
Завершен
6 лет назад
Отзывы фрилансеров
Все отзывы
Анастасия
Anastasiya_GR
38 лет
Украина
8 лет в сервисе
Была
2 дня назад
118 отзывов
$100
10 баллов
6 лет назад
Логотип и фирменный стиль интернет-магазина
Рекомендую Андрея как порядочного заказчика. Все отлично, корректная коммуникация, моментальная оплата!
Анастасия придумала отличный логотип и учла все пожелания. Я остался доволен)
Ответный отзыв
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Заказы
2
Отзывы фрилансеров
1
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