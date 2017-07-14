andreydv

Андрей andreydv

 
32 годаРоссия/Белово
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$3
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Anastasiya_GR
Анастасия 
38 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
2 дня назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Логотип и фирменный стиль интернет-магазина
Рекомендую Андрея как порядочного заказчика. Все отлично, корректная коммуникация, моментальная оплата!
Анастасия придумала отличный логотип и учла все пожелания. Я остался доволен)
Ответный отзыв