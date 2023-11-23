Нам нужен отличный UI/UX-дизайнер, который сделает наш сайт потрясающим и удобным в использовании. Идеальный специалист будет знать все о проектировании для пользователей и сможет воплотить наши идеи в красивом дизайне. Чтобы добиться успеха, вы должны ...
Редизайн великого сайту по спортивним подіям\аналітиці\прогнозам
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Всім привіт.
Шукаємо досвідченого UX/UI дизайнера на проектну роботу, під редизайн великого порталу tips.gg (більше 1 млн користувачів на місяць).
Які основні вимоги та побажання (це не ТЗ):
У вас є досвід роботи із проектами що візуалізують великі масиви даних;
Ви розумієте як працювати із дизайном мультимовних сайтів, в першу чергу продумуєте UX/UI, а не візуально гарну картинку;
Перевага, якщо у вас є досвід у спортивній тематиці, та роботі над подібними нашому проекту;
Ви готові кардинально не відходити від поточного дизайну сайту, бо такі зміни - це погано для проекту із великою аудиторією;
Готові працювати етапами, тобто під час нашого співробітництва підтримувати зв’язок із командою та узгоджувати покроково екран з екраном, елемент за елементом;
Працюєте за принципом Mobile First Design;
Старт робіт: середина грудня - початок січня;
Роботи приблизно на місяць\півтора (так бачиться нам, хоча звісно це після вашої оцінки);
На виході макети у Figma;
Робота по контракту. Якщо у вас э ФОП 3 група то можемо підписати контракт з іноземною компанією, або ФОП 2 - ФОП 2;
Прохання скидати у заявках найбільш релевантні на ваш погляд дизайни з вашого портфоліо;
Наразі ми у пошуках зацікавлених дизайнерів із релевантним досвідом, спілкуємося та знайомимося. Тому бюджет погодимо після того, як надамо вам більш детальне ТЗ для оцінки.
Дякую за зацікавленість.
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