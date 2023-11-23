Редизайн великого сайту по спортивним подіям\аналітиці\прогнозам

Всім привіт.

Шукаємо досвідченого UX/UI дизайнера на проектну роботу, під редизайн великого порталу tips.gg (більше 1 млн користувачів на місяць).

Які основні вимоги та побажання (це не ТЗ):

У вас є досвід роботи із проектами що візуалізують великі масиви даних;

Ви розумієте як працювати із дизайном мультимовних сайтів, в першу чергу продумуєте UX/UI, а не візуально гарну картинку;

Перевага, якщо у вас є досвід у спортивній тематиці, та роботі над подібними нашому проекту;

Ви готові кардинально не відходити від поточного дизайну сайту, бо такі зміни - це погано для проекту із великою аудиторією;

Готові працювати етапами, тобто під час нашого співробітництва підтримувати зв’язок із командою та узгоджувати покроково екран з екраном, елемент за елементом;

Працюєте за принципом Mobile First Design;

Старт робіт: середина грудня - початок січня;

Роботи приблизно на місяць\півтора (так бачиться нам, хоча звісно це після вашої оцінки);

На виході макети у Figma;

Робота по контракту. Якщо у вас э ФОП 3 група то можемо підписати контракт з іноземною компанією, або ФОП 2 - ФОП 2;