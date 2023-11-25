Создать квиз-лендинг для сбора 100 лидов (поиск работы)

Нужен квиз-лендинг для сбора 100 лидов от потенциальных кандидатов, которые находятся в поиске работы в Москве.



Цель: нанять 5 специалистов на постоянную работу



3 вакансии: Директор торговой точки / Продавец-мастер Apple / Продавец мобильных аксессуаров

Основное направление компании: розничная торговля аксессуарами для мобильных устройств Дополнительное направление: сервисное обслуживание техники Apple Локации: крупные ТЦ Москвы (например: Океания, Авиапарк, Ривьера)



Нужна посадочная страница, где пользователь заполняет анкету, в которой указывает свой возраст и 3 основных пожелания по критериям при поиске работы. От нас получает 2 варианта вакансий и пример расчета ЗП для каждого варианта после того, как оставит свой контактный телефон для связи. В анкете 6 вопросов.

После прохождения квиза, показать результат в виде 2 курсов развития для карьеры.

Например: Менеджмент или Сервис, Продажи или Сервис. Здесь же предлагаем узнать подробности. Для этого надо ввести номер телефона. Все материалы передам выбранному исполнителю.



Дедлайн: до 7 декабря включительно