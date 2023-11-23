Настроить контекстную рекламу в Google Adwords

Здравствуйте. Требуется запустить рекламную компанию Google для привлечения целевого трафика на веб-сайт "karty-taro.com.ua" Предлагайте ваши цены и сроки выполнения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо настроить контекстную рекламу в уже существующем рекламном кабинете Google Adwords.
Регион - Германия, Украина (объявления на русском и украинском).
Услуги, которые необходимо продвинуть: создание сайтов и интернет-магазинов, поддержка сайтов.
Задача - получить контакты потенциальных клиентов с формы на нашем сайте.
После настройки необходимо сдать работу с итоговой консультацией, пояснениями, ответить на вопросы по дальнейшему самостоятельному ведению настроенных РК.
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