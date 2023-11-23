Настроить контекстную рекламу в Google Adwords

Контекстная рекламаЗакрыт6 заявок25 просмотров
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Необходимо настроить контекстную рекламу в уже существующем рекламном кабинете Google Adwords.

Регион - Германия, Украина (объявления на русском и украинском).

Услуги, которые необходимо продвинуть: создание сайтов и интернет-магазинов, поддержка сайтов.

Задача - получить контакты потенциальных клиентов с формы на нашем сайте.

После настройки необходимо сдать работу с итоговой консультацией, пояснениями, ответить на вопросы по дальнейшему самостоятельному ведению настроенных РК.

месяц назад
alexandr100
Александр 
28 летГермания
13 лет в сервисе
Был
12 дней назад