В поисках специалиста по Яндекс-Директ

Добрый день. Активно ищем специалиста в области контекстной рекламы а именно по сервису Яндекс-Директ.

Интересуют цены, условия и прочее.

На данный момент есть несколько проектов для запуска , в области разных ниш. ВСе делаи при личном общении. Ждем ваши предложения.