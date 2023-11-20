В поисках специалиста по Яндекс-Директ

Контекстная рекламаЗакрыт1 заявка4 просмотра
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Добрый день. Активно ищем специалиста в области контекстной рекламы а именно по сервису Яндекс-Директ.
Интересуют цены, условия и прочее.
На данный момент есть несколько проектов для запуска , в области разных ниш. ВСе делаи при личном общении. Ждем ваши предложения.

месяц назад
guest_1698913697439
Грузия
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад