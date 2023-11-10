Парсинг англоязычного сайта на email и рассылка по ним, почты азия

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Требуется спарсить тематический ресурс и сделать рассылку по почте, возможно по whatsapp или wechat, по возможности.

контакты преимущественно китайские, почты и телефоны...

месяц назад
guest_1699608544886
Россия
месяц в сервисе
Был
месяц назад