Настройка РК в Я.Директ на юридические услуги

Здравствуйте, задача настроить рекламу на лендинг по продаже юр услуг. Можно использовать другие рекламные площадки, но директ в приоритете. От вас предпочтительно наличие успешного кейса в нашей тематике.

Укажите пожалуйста приблизительную стоимость работы и наличие/отсутствие кейса и опыта в нашей нише.

Нужен специалист, действительно работающий на результат. Рассматриваем разные источники рекламы, не только директ.