Настройка РК в Я.Директ на юридические услуги

$80
Контекстная рекламаЗакрыт6 заявок22 просмотра
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Здравствуйте, задача настроить рекламу на лендинг по продаже юр услуг. Можно использовать другие рекламные площадки, но директ в приоритете. От вас предпочтительно наличие успешного кейса в нашей тематике.
Укажите пожалуйста приблизительную стоимость работы и наличие/отсутствие кейса и опыта в нашей нише.
Нужен специалист, действительно работающий на результат. Рассматриваем разные источники рекламы, не только директ.

месяц назад
David1997
Давид 
26 летРоссия
месяц в сервисе
Был
4 дня назад
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