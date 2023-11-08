Настройка РК в Я.Директ на юридические услуги

Задача сделать увлекающий креатив под TikTok ADS который пройдет модерацию, нужно будет от 3х до 5 версий. Тематика свипстейк iphone Нужен исполнитель с опытом и портфолио в данной сфере. Предлагайте ваши цены
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, задача настроить рекламу на лендинг по продаже юр услуг. Можно использовать другие рекламные площадки, но директ в приоритете. От вас предпочтительно наличие успешного кейса в нашей тематике.
Укажите пожалуйста приблизительную стоимость работы и наличие/отсутствие кейса и опыта в нашей нише.
Нужен специалист, действительно работающий на результат. Рассматриваем разные источники рекламы, не только директ.
- Похожие заказы
- $30Контекстная реклама2 заявкиЗакрыт20 дней назад
- $85
Настройка Яндекс Директ в нише строительных инструментов. Подробное описание в БРИФе или по запросу. Долгосрочный проект. Оплата проводится через "Безопасную сделку"Контекстная реклама10 заявокЗакрыт20 дней назад
Настроить контекстную рекламу на гугл и яндекс для сервиса vzakupki.by.Контекстная реклама5 заявокЗакрыт22 дня назад
- $50
ИЩУ МЕНТОРА ДЛЯ СЕБЯ ПО ГУГЛ АДС. ДЛЯ РАЗВИТИЯ СВОИХ ХАРД СКИЛОВ Ищу человека, который сможет уделять час вечером на общение со мной и который умеет работать не только с белой рекламой в гугл ...Контекстная реклама1 заявкаЗакрыт22 дня назад
- $500
Здравствуйте. Ищем лидогенератора который поможет привлечь клиентов в сфере юридических услуг для бизнеса? Подскажите вам такое интересно?Контекстная реклама6 заявокЗакрыт22 дня назад
- $1000
Задачи: Подобрать агентский кабинет , для работы. Оптимизация сайта для рекламной компании. Ведения и оплаты рекламаной компании через агентский кабинет Google ADS. Подготовка и запуск рекламных кампаний: Разработка и запуск эффективных ...Контекстная реклама7 заявокЗакрыт22 дня назад
Потрібно провести наступні дії щодо інтернет-магазину: консультація по сайту і аналіз SEO аналіз налаштувань в Merchant Center налаштувати Гугл Аналітику аналіз кампаній в Google Ads По вказаним пунктах очікую отримати ...Контекстная реклама4 заявкиЗакрыт23 дня назад
- $100
Добрый вечер, ищу опытного человека который сможет настроить рекламу один раз с дальнейшей инструкцией и проверкой через пару месяцев в социальных сетях с минимальным бюджетом но максимальной конверсией. Аудитория -- жители Ирландии Интересует ...Контекстная реклама9 заявокЗакрыт23 дня назад
Необходимо настроить GTM для Server-side instrumentation. Задача заключается в том чтобы вызывать действие конверсии по рекламе. Т.е. по сути есть Google Ads конверси наша CRM GTM Когда в нашу ...Контекстная реклама3 заявкиЗакрыт25 дней назад
- $100
Разработка СММ стратегии/ таргетированная реклама, направление солнечные панели: https://www.instagram.com/_good_solar_/ Наш инстаграм Ставлю примерную цену - предлагайте свои вариантыКонтекстная реклама16 заявокЗакрыт25 дней назад