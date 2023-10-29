Настройка Google Tag Manager

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Необходимо настроить GTM для Server-side instrumentation. Задача заключается в том чтобы вызывать действие конверсии по рекламе. Т.е. по сути есть

  • Google Ads конверси

  • наша CRM

  • GTM

Когда в нашу CRM приходит событие, нужно отправить это события(информацию о том что произошло событие) в GTM, чтобы они передались в Google ads.

Все детали распишу в ТЗ для исполнителя.

2 месяца назад
lcp
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
11 дней назад