Настройка Google Tag Manager

Необходимо настроить GTM для Server-side instrumentation. Задача заключается в том чтобы вызывать действие конверсии по рекламе. Т.е. по сути есть

Google Ads конверси

наша CRM

GTM

Когда в нашу CRM приходит событие, нужно отправить это события(информацию о том что произошло событие) в GTM, чтобы они передались в Google ads.

Все детали распишу в ТЗ для исполнителя.