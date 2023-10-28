Компания Альфа Девелопмент Групп https://adg-ua.com/ запускает в работу новый объект недвижимости (индустриальный парк). Наши клиенты- широкий спектр бизнесов, включающий производственные компании, дистрибуция, логистика, сельское хозяйство, автосервисы и прочее. Нам нужен специалист по ведению ...
Настроить таргетированную рекламу в Facebook Ads, медийка, тизерки
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Компания Альфа Девелопмент Групп https://adg-ua.com/ запускает в работу новый объект недвижимости (индустриальный парк).
Наши клиенты- широкий спектр бизнесов, включающий производственные компании, дистрибуция, логистика, сельское хозяйство, автосервисы и прочее.
Нам нужен специалист по таргетированной рекламе для комплексного ведения рекламы в Facebook, Instagram, настройки ретаргетинга (Adsense, Criteo, Рекреатив, Мгид и т.д). На постоянной основе.
Цели рекламы- лидген, потенциальные клиенты-арендаторы коммерческих и производственных площадей. Целевая страница- лендинг объекта (индустриальный парк г. Днепр).
Опыт работы с украинским трафиком обязателен. Рассматриваем варианты с ведением и контекста, и таргета одним специалистом. Опыт ведения рекламы в сфере недвижимости будет плюсом.
Пишите ваши расценки и сроки запуска (указать при подаче заявки). В комментарии укажите, с какими из выше перечисленных площадок работали и расценки на ведение рекламы.
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