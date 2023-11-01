Потрібно провести наступні дії щодо інтернет-магазину: консультація по сайту і аналіз SEO аналіз налаштувань в Merchant Center налаштувати Гугл Аналітику аналіз кампаній в Google Ads По вказаним пунктах очікую отримати ...
Настройка и ведение рекламной компании в Google Ads
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задачи:
Подобрать агентский кабинет , для работы.
Оптимизация сайта для рекламной компании.
Ведения и оплаты рекламаной компании через агентский кабинет Google ADS.
Подготовка и запуск рекламных кампаний: Разработка и запуск эффективных рекламных кампаний в Google Ads, нацеленных на аудиторию из Канады и США.
Выбор ключевых слов и настройка таргетинга: Определение ключевых слов и настройка параметров таргетирования для максимального охвата целевой аудитории.
Создание рекламных объявлений: Создание привлекательных и информативных объявлений, включая тексты и графику.
Управление бюджетом: Оптимизация бюджета и ставок для максимизации ROI.
Анализ и оптимизация: Регулярный анализ производительности рекламных кампаний и их оптимизация на основе данных.
Отчетность: Предоставление регулярных отчетов о производительности и эффективности кампаний.
Требования:
Опыт в проведении рекламных кампаний для компаний, работающих в сфере программного обеспечения.
Знание инструментов рекламы в Google Ads
Возможность работать через агентский кабинет и обеспечивать прозрачную отчетность.
Понимание особенностей рынка и аудитории в Канаде и США.
Готовность к сотрудничеству и обмену идеями для достижения лучших результатов.
- Похожие заказы
- Контекстная реклама4 заявкиЗакрыт23 дня назад
- $100
Добрый вечер, ищу опытного человека который сможет настроить рекламу один раз с дальнейшей инструкцией и проверкой через пару месяцев в социальных сетях с минимальным бюджетом но максимальной конверсией. Аудитория -- жители Ирландии Интересует ...Контекстная реклама9 заявокЗакрыт23 дня назад
Необходимо настроить GTM для Server-side instrumentation. Задача заключается в том чтобы вызывать действие конверсии по рекламе. Т.е. по сути есть Google Ads конверси наша CRM GTM Когда в нашу ...Контекстная реклама3 заявкиЗакрыт25 дней назад
- $100
Разработка СММ стратегии/ таргетированная реклама, направление солнечные панели: https://www.instagram.com/_good_solar_/ Наш инстаграм Ставлю примерную цену - предлагайте свои вариантыКонтекстная реклама16 заявокЗакрыт25 дней назад
Компания Альфа Девелопмент Групп https://adg-ua.com/ запускает в работу новый объект недвижимости (индустриальный парк). Наши клиенты- широкий спектр бизнесов, включающий производственные компании, дистрибуция, логистика, сельское хозяйство, автосервисы и прочее. Нам нужен специалист по таргетированной ...Контекстная реклама7 заявокЗакрытмесяц назад
- $200
Настроить рекламу с оплатой за целевые действияКонтекстная реклама13 заявокЗакрытмесяц назад
Настроить рекламу гугл адвордс. Строительная тематика, ремонт квартир. Направить на лендинг. Лендинг есть. Для тех кто реально имеет успешный опыт в тематике стройка и ремонт недаижимости. Только для подрядчиеов с ...Контекстная реклама12 заявокЗакрытмесяц назад
- $12
Необходимо выполнить простую лабораторную и приложить скриншоты, описать последовательность действий как в образце задания.Контекстная реклама2 заявкиЗакрытмесяц назад
Есть интернет магазин автозапчастей vinkod.com.ua. Блокировка мерчанта по причине несоответсвия языка. Нужна помощь.Контекстная реклама2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Данный сайт - https://minishvabra.online/ В нем я продаю свой товар «швабру», мне нужна реклама в которой я заплачу вам за Лиды. По цене договоримся..Контекстная реклама11 заявокЗакрытмесяц назад