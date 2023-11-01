Настройка и ведение рекламной компании в Google Ads

$1000
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Задачи:

  • Подобрать агентский кабинет , для работы.

  • Оптимизация сайта для рекламной компании.

  • Ведения и оплаты рекламаной компании через агентский кабинет Google ADS.

  • Подготовка и запуск рекламных кампаний: Разработка и запуск эффективных рекламных кампаний в Google Ads, нацеленных на аудиторию из Канады и США.

  • Выбор ключевых слов и настройка таргетинга: Определение ключевых слов и настройка параметров таргетирования для максимального охвата целевой аудитории.

  • Создание рекламных объявлений: Создание привлекательных и информативных объявлений, включая тексты и графику.

  • Управление бюджетом: Оптимизация бюджета и ставок для максимизации ROI.

  • Анализ и оптимизация: Регулярный анализ производительности рекламных кампаний и их оптимизация на основе данных.

Отчетность: Предоставление регулярных отчетов о производительности и эффективности кампаний.

Требования:

  • Опыт в проведении рекламных кампаний для компаний, работающих в сфере программного обеспечения.

  • Знание инструментов рекламы в Google Ads

  • Возможность работать через агентский кабинет и обеспечивать прозрачную отчетность.

  • Понимание особенностей рынка и аудитории в Канаде и США.

  • Готовность к сотрудничеству и обмену идеями для достижения лучших результатов.

2 месяца назад
SolverMan
Филатов 
29 летРоссия
2 года в сервисе
Был
месяц назад