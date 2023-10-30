Настроить рекламу в инстаграмм и фейсбук

$100
Контекстная рекламаЗакрыт9 заявок21 просмотр
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Добрый вечер, ищу опытного человека который сможет настроить рекламу один раз с дальнейшей инструкцией и проверкой через пару месяцев в социальных сетях с минимальным бюджетом но максимальной конверсией.
Аудитория -- жители Ирландии

Интересует стоимость самой работы и ориентировочная стоимость рекламного бюджета на месяц.

2 месяца назад
gladushchenko06
23 годаУкраина
3 года в сервисе
Была
месяц назад