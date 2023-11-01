Ментор Google ADS

ИЩУ МЕНТОРА ДЛЯ СЕБЯ ПО ГУГЛ АДС. ДЛЯ РАЗВИТИЯ СВОИХ ХАРД СКИЛОВ



Ищу человека, который сможет уделять час вечером на общение со мной и который умеет работать не только с белой рекламой в гугл адс, а также занимался продвижением серых продуктов (понимает баны и как с ними работать)

По оплате можем договориться по количеству встреч тоже индивидуально договоримся



Ставлю цену за час в 50$