Рекламщик Instagram, Facebook, TikTok

Нужен рекламщик, разово настроить/создать таргет рекламу в виде банера с информацией для ограниченной аудитории разово:

ТЗ:

указать необходимые размеры постера (банера) для каждой из рекламных площадок.

2. на каждой площадке настроить рекламу в виде кнопки для связи вбить контакт в виде ссылки на тг.

для инстаграмма так что бы человек которого интересует оставлял свой контакт в виде номера телефона и мог переходить по ссылке для связи в телеграмм.

Все остальное обсуждаем.