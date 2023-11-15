Посетить сайт, дождаться всплывающего окна, отправить заявку.

$1
Контекстная рекламаЗакрыт6 заявок30 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Вы заходите на сайт https://telopoplanu.ru , ждете 1 минуту всплывающего окна, отправляйте заявку.

Отправляйте любому номеру из ваших контактов (желательно знакомого). Требуется прикрепить скриншот.

месяц назад
guest_1700079727650
месяц в сервисе
Был
месяц назад