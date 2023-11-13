Google ads донастроить существующую компанию

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Google ads донастроить существующую компанию

есть работающая рекламная компания, необходима помощь опытного специалиста который может настроить от 95% и более

  • подобрать дополнительные ключевые фразы

  • минус-слова

  • настроить А/В тестирование если надо

  • создать компанию с оплатой за конверсии и проверить что эффективнее то и оставить

  • настроить отслеживание конверсии по кликам и заявкам, получить статистику на отрезке времени

  • в итоге должна получится рекламная компания которая генерит заявки и звонки (чтобы все отображалось в статистике)

жду предложений и кейсы желательно

месяц назад
guest_1699859674510
Украина
месяц в сервисе
Был
месяц назад