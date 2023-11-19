Настроить контекстную рекламу

Здравствуйте, задача настроить рекламу на лендинг по продаже юр услуг. Можно использовать другие рекламные площадки, но директ в приоритете. От вас предпочтительно наличие успешного кейса в нашей тематике. Укажите пожалуйста приблизительную стоимость работы и наличие/отсутствие ...