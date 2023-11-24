Настроить Яндекс-Директ (консультация)

Я админ ТГ канала, мне нужен человек который занимается перегоном трафика из тиктока, инсты, в ТГ, плачу много, тематика белая, для связи пишите в ТГ Mariacarten
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Нужна настройка Яндекс-Директа в режиме консультаций через Zoom
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