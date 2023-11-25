Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.
Контекстна реклама(Таргет) Facebook, Instagram, Google
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привіт, звати Артем.
Готовий з вами познайомитися та почати плідну співпрацю в сфері реклами. Давай те разом розвивати ваш бренд та отримувати велику кількість позитивних відкликів.
- Похожие заказы
- $1Контекстная реклама1 исполнительЗавершенмесяц назад
Необходимо настроить контекстную рекламу в уже существующем рекламном кабинете Google Adwords. Регион - Германия, Украина (объявления на русском и украинском). Услуги, которые необходимо продвинуть: создание сайтов и интернет-магазинов, поддержка сайтов. Задача ...Контекстная реклама6 заявокЗакрыт21 день назад
Здравствуйте. Требуется запустить рекламную компанию Google для привлечения целевого трафика на веб-сайт "karty-taro.com.ua" Предлагайте ваши цены и сроки выполнения.Закрыт9 часов назад
- $3
Google merchant center як розділяти товари на компаніїКонтекстная реклама3 заявкиЗакрыт10 дней назад
- $200
Приветствую Ищу человека для настройки Таргетированной рекламы салона проката свадебных, вечерних, выпускных платьев во вконтакте. Есть базовые компании с таргетингом на интерес = свадьба. Это все. Необходимо расширить и найти еще эффективные ...Закрыт2 дня назад
Добрый день. Активно ищем специалиста в области контекстной рекламы а именно по сервису Яндекс-Директ. Интересуют цены, условия и прочее. На данный момент есть несколько проектов для запуска , в области разных ниш. ВСе ...Контекстная реклама1 заявкаЗакрыт2 дня назад
Необходим специалист который поможет разобраться правильно ли настроена Контекстная реклама в Гугл ADS. Мой сайт servisdezinseksiya.dp.ua Реклама запущена полтора месяца назад, на данный момент количество показов очень маленькое, нет кликов. Бюджет оговаривается.Закрыт5 дней назад
- $1
Вы заходите на сайт https://telopoplanu.ru , ждете 1 минуту всплывающего окна, отправляйте заявку. Отправляйте любому номеру из ваших контактов (желательно знакомого). Требуется прикрепить скриншот.Контекстная реклама6 заявокЗакрыт7 дней назад