Необходимо настроить контекстную рекламу в уже существующем рекламном кабинете Google Adwords. Регион - Германия, Украина (объявления на русском и украинском). Услуги, которые необходимо продвинуть: создание сайтов и интернет-магазинов, поддержка сайтов. Задача ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.
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