Потрібно розділити товари в гугл шопінгу google merchant center(показа

$3
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Google merchant center як розділяти товари на компанії

месяц назад
guest_1700640396892
Украина
месяц в сервисе
Был
16 часов назад