Сделать сайт с 0 без скриптов и заготовок с анимацией

Сайты «под ключ»Открыт10 заявок67 просмотров
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Написать с 0 без использования скриптов и прочих заготовок и конструкторов, сайт с минимальным функционалом с использованием максимальной анимации (более детально в л/с обсуждаем)

ТЗ

Создать сайт со сл функционалом:


Техническая часть:

1. Должна быть страница с минимальным описанием и зазывом на подписку - место для указания email адреса (так же подписка на тг, твитер по ссылке) с возможностью прописывать ссылки.

2. Админка с Базой email адресов которая будет делиться на два типа: подтвержденные емейл адреса и не подтвержденные с возможностью выгрузки в нужных форматах.

  1. После указания email сайт должен перенаправлять на страницу ответа, в котором будет описание (нужных действий) перейти на почту для подтверждения email (более детально в л.с)

  2. На почту должна приходить ссылка с подтверждением email адреса в виде кнопки с хорошим креативом на нужную тематику с описанием действий в оригинальном дизайне. 

  3. После перехода в почту и нажатия кнопки открывается другая страница с (минимальным описанием следующих действий) и с призывом подписаться на тг и твитер.


    Сайт на трех языках (более детально обсуждаем)


Часть по дизайну:

Решаем вопрос с дизайном в л/с запрос и требования очень строги, рассматриваем, определяем точно и конструктивно в силу реальных возможностей).

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