Сделать сайт с 0 без скриптов и заготовок с анимацией

Написать с 0 без использования скриптов и прочих заготовок и конструкторов, сайт с минимальным функционалом с использованием максимальной анимации (более детально в л/с обсуждаем)

ТЗ

Создать сайт со сл функционалом:



Техническая часть:



1. Должна быть страница с минимальным описанием и зазывом на подписку - место для указания email адреса (так же подписка на тг, твитер по ссылке) с возможностью прописывать ссылки.



2. Админка с Базой email адресов которая будет делиться на два типа: подтвержденные емейл адреса и не подтвержденные с возможностью выгрузки в нужных форматах.

После указания email сайт должен перенаправлять на страницу ответа, в котором будет описание (нужных действий) перейти на почту для подтверждения email (более детально в л.с) На почту должна приходить ссылка с подтверждением email адреса в виде кнопки с хорошим креативом на нужную тематику с описанием действий в оригинальном дизайне. После перехода в почту и нажатия кнопки открывается другая страница с (минимальным описанием следующих действий) и с призывом подписаться на тг и твитер.

Сайт на трех языках (более детально обсуждаем)



Часть по дизайну:



Решаем вопрос с дизайном в л/с запрос и требования очень строги, рассматриваем, определяем точно и конструктивно в силу реальных возможностей).