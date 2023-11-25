Сделать сайт с 0 без скриптов и заготовок с анимацией

Имеются файлы 3D моделей бутылок и колпачков в формате STP. Необходимо: 1. Сделать, чтобы они были будто бы из стекла. 2. Можно добавить какой-нибудь цвет. 3. Также крышку надо визуально поместить на стеклянную бутылку. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Написать с 0 без использования скриптов и прочих заготовок и конструкторов, сайт с минимальным функционалом с использованием максимальной анимации (более детально в л/с обсуждаем)
ТЗ
Создать сайт со сл функционалом:
Техническая часть:
1. Должна быть страница с минимальным описанием и зазывом на подписку - место для указания email адреса (так же подписка на тг, твитер по ссылке) с возможностью прописывать ссылки.
2. Админка с Базой email адресов которая будет делиться на два типа: подтвержденные емейл адреса и не подтвержденные с возможностью выгрузки в нужных форматах.
После указания email сайт должен перенаправлять на страницу ответа, в котором будет описание (нужных действий) перейти на почту для подтверждения email (более детально в л.с)
На почту должна приходить ссылка с подтверждением email адреса в виде кнопки с хорошим креативом на нужную тематику с описанием действий в оригинальном дизайне.
После перехода в почту и нажатия кнопки открывается другая страница с (минимальным описанием следующих действий) и с призывом подписаться на тг и твитер.
Сайт на трех языках (более детально обсуждаем)
Часть по дизайну:
Решаем вопрос с дизайном в л/с запрос и требования очень строги, рассматриваем, определяем точно и конструктивно в силу реальных возможностей).
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»1 заявкаОткрыт22 дня назад
Нужен квиз-лендинг для сбора 100 лидов от потенциальных кандидатов, которые находятся в поиске работы в Москве. Цель: нанять 5 специалистов на постоянную работу 3 вакансии: Директор торговой точки / Продавец-мастер Apple ...Сайты «под ключ»9 заявокОткрыт22 дня назад
Перенос действующего сайта на европейскую платформу по возомжности www.ekskursazores.ru или создание похожего.Сайты «под ключ»25 заявокОткрыт23 дня назад
- $5000
1. Книжный маркетплейс Со всеми мыслимыми сущностями (авторы, цитаты, электронные/аудио/бумажные, партнерская программа, разные методы обновления большого каталога (api или просто файлы от разных поставщиков), отображение для каждого гео своей валюты/языка, привязка определения частотности запроса ...Сайты «под ключ»14 заявокОткрыт25 дней назад
- $300
сделать Review сайты, Rehab центры. На разных языках. Структура у сайтах будет одинковая. Текста разные . Обзор rehab центров на 12 языков (12 сайтов с одинаковой архитектурой, с разным контентом, Wordpress)Сайты «под ключ»8 заявокОткрыт25 дней назад
Технічне завдання по проекту Потрібна розробка інтернет-магазину з продажу автозапчастин з Польщі з Allegro.pl Людина яка в темі має відразу розуміти, що треба буде робити. Повинна використовуватися ...Сайты «под ключ»9 заявокОткрыт25 дней назад
- $10
потрібно створит односторінковий лендінг по шаблону, на ньому має бути товар,лічильник часу,поле для додавання відгуків ну і таке інше короче щоб виглядав гарно)Сайты «под ключ»13 заявокОткрытмесяц назад
- $50
Нужна программа для проверки лайков по Хештегам в Инстаграм и тик ток В программу я ввожу тег который меня интересует , в день это может быть 2-3 тега одновременно. ...Сайты «под ключ»4 заявкиОткрытмесяц назад
- $1000
Требуется создать международный сайт + мобильное приложение для игры в шахматы на деньги по типу lichess.org Нужно разработать: - дизайн сайта - движок шахмат - регистрация собственного аккаунта с вводом персональных данных, ...Сайты «под ключ»11 заявокОткрытмесяц назад
- $300
Есть дизайн. Нужен полностью рабочий сайт на WP. Из сложностей - есть калькулятор Матрица судьбы (расчет по дате рождения) и покупка абонента на месячный срок. Также куплен шаблон сайта со всеми плагинами ...Сайты «под ключ»10 заявокОткрытмесяц назад