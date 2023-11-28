Программист Laravel: Книжный маркетплейс + Упрощенный аналог CoinGecko

$5000
Сайты «под ключ»Открыт14 заявок164 просмотра
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1. Книжный маркетплейс

Со всеми мыслимыми сущностями (авторы, цитаты, электронные/аудио/бумажные, партнерская программа, разные методы обновления большого каталога (api или просто файлы от разных поставщиков), отображение для каждого гео своей валюты/языка, привязка определения частотности запроса в поисковике, кабинет для партнеров, парсинг и сопоставление крупнейших баз с нашей базой, для каждой страны свои платежки и тд

и дальнейшее развитие (приложения, постоянные доработки доп функциями)


2. Упрощенный аналог по количеству сущностей

Срок на каждый проект не более 3х месяцев
В идеале если у вас есть наработки для использования или вы умеете разрабатывать модульно - не создавать велосипед для каждой тривиальной задачи (комменты, seo модуль, и тд) - зачем - описано в скриншоте

В идеале человек на фултайм для долгого совместного развития проектов и повышения оплаты своего труда (премии, опционы)

laravel, git

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