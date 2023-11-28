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Программист Laravel: Книжный маркетплейс + Упрощенный аналог CoinGecko
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Книжный маркетплейс
Со всеми мыслимыми сущностями (авторы, цитаты, электронные/аудио/бумажные, партнерская программа, разные методы обновления большого каталога (api или просто файлы от разных поставщиков), отображение для каждого гео своей валюты/языка, привязка определения частотности запроса в поисковике, кабинет для партнеров, парсинг и сопоставление крупнейших баз с нашей базой, для каждой страны свои платежки и тд
и дальнейшее развитие (приложения, постоянные доработки доп функциями)
2. Упрощенный аналог по количеству сущностей
Срок на каждый проект не более 3х месяцев
В идеале если у вас есть наработки для использования или вы умеете разрабатывать модульно - не создавать велосипед для каждой тривиальной задачи (комменты, seo модуль, и тд) - зачем - описано в скриншоте
В идеале человек на фултайм для долгого совместного развития проектов и повышения оплаты своего труда (премии, опционы)
laravel, git
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