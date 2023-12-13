it_project_name1

1. Книжный маркетплейс Со всеми мыслимыми сущностями (авторы, цитаты, электронные/аудио/бумажные, партнерская программа, разные методы обновления большого каталога (api или просто файлы от разных поставщиков), отображение для каждого гео своей валюты/языка, привязка определения частотности запроса ...
CEO своих проектов
Есть свои рабочие проекты, а так-же запускаем различные новые интернет-стартапы, в разных сферах: простой магазин на cms, Книжный самописный маркетплейс на laravel, сайт агрегатор с графиками и разными интеграциями.
- $1500Веб-программирование11 заявокЗакрыт9 дней назад
- $5000
1. Книжный маркетплейс Со всеми мыслимыми сущностями (авторы, цитаты, электронные/аудио/бумажные, партнерская программа, разные методы обновления большого каталога (api или просто файлы от разных поставщиков), отображение для каждого гео своей валюты/языка, привязка определения частотности запроса ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт9 дней назад