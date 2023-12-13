it_project_name1

Андрей it_project_name1

 
31 годУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Был
24 дня назад
CEO своих проектов

Есть свои рабочие проекты, а так-же запускаем различные новые интернет-стартапы, в разных сферах: простой магазин на cms, Книжный самописный маркетплейс на laravel, сайт агрегатор с графиками и разными интеграциями.

Laravel