Поставить сайт на хост

Сайты «под ключ»Завершен4 заявки14 просмотров
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поставить сайт на хост

19 дней назад
oldlavaatory
Влад 
17 летУкраина
10 месяцев в сервисе
Был
19 дней назад
Выбранный исполнитель
Alex2024
28 летУкраина
2 месяца в сервисе
Был
5 часов назад
19 дней назад
$250
3 дня
UAH
Очень хорошо сделал всю работу, в короткие сроки, дал хорошую консультацию. Работу сдала быстро и четко, всем советую!
Рекомендую к сотрудничеству. Человек лёгкий в общении, понятно ставит задачу, отвечает быстро и по сути. Рекомендую к сотрудничеству данного заказчика.