Веб-разработчик | Сайты на конструкторе Tilda

Меня зовут Диляра и я являюсь веб-разработчиком с опытом работы более полу года. Я прошла курс веб-разработки от MetaCodding и постоянно развиваюсь в своей профессии.



Я открыта для новых проектов и готова помочь вам создать качественный веб-сайт, который будет соответствовать вашим потребностям и ожиданиям !