dilyaravakhitova

Диляра Вахитова dilyaravakhitova

 
19 лет
год на фриланс-бирже
Была
год назад
Веб-разработчик | Сайты на конструкторе Tilda

Меня зовут Диляра и я являюсь веб-разработчиком с опытом работы более полу года. Я прошла курс веб-разработки от MetaCodding и постоянно развиваюсь в своей профессии.

Я открыта для новых проектов и готова помочь вам создать качественный веб-сайт, который будет соответствовать вашим потребностям и ожиданиям !

👉Мой телеграм: @doaoww

👉телефон: 8 700 982 5106

👉инстаграм : dilyara_web_developer

👉Почта: dilaravahitova215@gmail.com

С радостью проконсультирую вас через телеграм , инстаграм или whatsapp абсолютно бесплатно!!

Портфолио

Веб-программирование
нет отзывов
$2/час
от $2от 3 дней
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