Веб-разработчик | Сайты на конструкторе Tilda
Меня зовут Диляра и я являюсь веб-разработчиком с опытом работы более полу года. Я прошла курс веб-разработки от MetaCodding и постоянно развиваюсь в своей профессии.
Я открыта для новых проектов и готова помочь вам создать качественный веб-сайт, который будет соответствовать вашим потребностям и ожиданиям !
👉Мой телеграм: @doaoww
👉телефон: 8 700 982 5106
👉инстаграм : dilyara_web_developer
👉Почта: dilaravahitova215@gmail.com
С радостью проконсультирую вас через телеграм , инстаграм или whatsapp абсолютно бесплатно!!
Портфолио
- Мое портфолионет просмотров
- Пример портфолио2 просмотра
- Салон красоты Delote-Beautyнет просмотров
- Сайт для музыкального исполнителянет просмотров
- Магазин цветов Flower Shopнет просмотров
Веб-программирование
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$2/час
от $2от 3 дней
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