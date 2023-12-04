Создание веб-сервиса для подбора сотрудников

є кілька тем, з яких можна вибрати цікавішу для вас. Надам список зацікавленим кандидатам. пояснювальна записка від 30 сторінок. Найголовніше - саме повністю робоча программа.
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