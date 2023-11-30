Курсова про приготування

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Курсова робота на тему: "Порівняльна характеристика опарних способів приготування тіста з пшеничного борошна. Обґрунтування доцільності застосування рідких опар у виробництві хліба з пшеничного борошна заданої якості на рідких дріжджах"
30 сторінок
Креслення: апаратурно-технологічна схема  виробництва заданого виробу.
Унікальність: 70%
Строки: 12.12

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