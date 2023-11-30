Курсова про приготування

Курсова робота на тему: "Порівняльна характеристика опарних способів приготування тіста з пшеничного борошна. Обґрунтування доцільності застосування рідких опар у виробництві хліба з пшеничного борошна заданої якості на рідких дріжджах"

30 сторінок

Креслення: апаратурно-технологічна схема виробництва заданого виробу.

Унікальність: 70%

Строки: 12.12