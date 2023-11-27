Дипломна робота про феросплавний завод

$25
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Дипломна робота на тему: "Дослідження ефективності системи очистки викидів агломераційного цеху феросплавного заводу"
70-80 сторінок
Унікальність: 80%
Строки: 10.12

20 дней назад
Валентин
26 летУкраина
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19 дней назад
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10 часов назад
20 дней назад