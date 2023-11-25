Курсова з фінансової діяльності

$20
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Курсова робота з фінансової діяльності на тему: "Бізнес-план. Аналіз рентабельності  створення салону краси з фотостудією"
30 сторінок
Унікальність: 85%
Строки: 23.12
Всі дані повинні братися з податкової системи Польщі , а орендна плата і закуп меблів і так далі теж з Польщі, а саме міста Вроцлав

25 дней назад
Валентин
26 летУкраина
месяц в сервисе
Был
19 дней назад
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Татьяна
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2 года в сервисе
Была
22 дня назад
25 дней назад