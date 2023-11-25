Курсова з фінансової діяльності

Курсова робота з фінансової діяльності на тему: "Бізнес-план. Аналіз рентабельності створення салону краси з фотостудією"

30 сторінок

Унікальність: 85%

Строки: 23.12

Всі дані повинні братися з податкової системи Польщі , а орендна плата і закуп меблів і так далі теж з Польщі, а саме міста Вроцлав