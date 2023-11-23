Курсова

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки28 просмотров
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Вітаю!Курсову на вівторок? Завірюха не дала можливості приїхати вчасно додому щоб виконати роботу(30-40 сторінокЗ предмету біобезпека в авіаціїТреба написати про види бруцел (бруцельоз), чим небезпечні страшні, можна  медичну термінологію і як убезпечитись в авіації.

месяц назад
nst_ua
Влад 
29 летУкраина
месяц в сервисе
Был
17 часов назад