Курсова про музичний монтаж

Потрібен автор Курсова робота на тему: "Офорти в творчості імпресіоністів" 35 сторінок + додатки з фотокартками (хоча б декілька, не особливо важливо) Унікальність: 80% Строки: 28.11
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дипломна робота на тему: "Монтажно-тонувальний етап роботи аудіовізуальних матеріалів як постпродакшн"
35 сторінок
Унікальність: 80%
Строки: 25.12
- Похожие заказы
- $20Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиОткрытмесяц назад
- $20
Курсова робота на тему: "Організація роботи сортувальної станції" 25-30 сторінок Унікальність: 60% Строки: 2.12Открытмесяц назад
- $10
Потрібен автор Наукова робота для школи на тему:"Слова-неологізми, які виникли під час війни та їх місце в українській мові" 25 сторінок Методички немає Унікальність: 60% Строки: 5.12Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт22 дня назад
необходимо создать сайт для клиники донорства . С личным кабинетом в котором будет вся информация о доноре (количество донаций , группа крови , когда следующий раз можно сдавать и т.д. ) , так же необходимо ...Закрыт23 дня назад
- $30
Нужно сделать графическую программу которая будет работать с SolidWorks API и будет делать деталь, а именно в архиве Solid.zip есть два компонента(МЧ00.13.00.06 Ось.SLDPRT и МЧ00.13.00.07 Ось.SLDPRT), одну из этих деталей программа должна конструировать, а какую ...Закрыт12 часов назад
- $20
Потрібен автор Курсова робота на тему: "Трансцендентні криві, їх властивості та застосування" 25+ сторінок Унікальність: 70% Строки: 4.12Закрытдень назад
- $25
Потрібен автор Курсова робота на тему: "Система автоматичного контролю параметрів шафи вистоювання" до 40 сторінок (35-40) Унікальність: 60% Строки: 2.12Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрытдень назад
- $25
Курсова робота на тему: "Система автоматичного контролю параметрів шафи вистоювання" Дисципліна : метрологія та технологічні вимірювання Є вказані певні вимоги по розділах (1-ший розділ я зробила вже ) варто виконати 2,3,4 до ...Закрытдень назад
Написати магістерську роботу на тему - Розробка та проєктування системи моніторингу за керованими рухомими обєктами на карті з використанням технологій Java Spring та протоколу GTFS Терміни - 30.11 Плану немає. Російські джерела використовувати ...Закрыт2 дня назад
- $30
— c# wpf — сформувати і затвердити план Є приклад, ціна обговорюєтьсяЗакрыт2 дня назад