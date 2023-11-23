Курсова про музичний монтаж

$20
Рефераты, Курсовые и ДипломыОткрыт3 заявки24 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Дипломна робота на тему:  "Монтажно-тонувальний етап роботи аудіовізуальних матеріалів як постпродакшн"
35 сторінок
Унікальність: 80%
Строки: 25.12

месяц назад
Валентин
26 летУкраина
месяц в сервисе
Был
19 дней назад
Заявки фрилансеров
Анастасия
29 лет
23 дня в сервисе
Была
11 дней назад
20 дней назад
Екатерина
23 года
23 дня в сервисе
Была
6 дней назад
23 дня назад
Олена
19 лет
месяц в сервисе
Была
19 часов назад
1 отзыв
месяц назад