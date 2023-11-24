Курсова по електриці

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Курсова робота на тему: "1 РОЗРАХУНОК ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ ПОСТІЙНОГО ТА ЗМІННОГО СТРУМУ,2 РОЗРАХУНОК ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ
З ДЖЕРЕЛОМ НЕСИНУСОЇДАЛЬНОЇ Е.Р.С.,РОЗРАХУНОК ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ У ЛІНІЙНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ КОЛАХ"
25-30 сторінок
Унікальність: 70%
Строки: 15.12

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