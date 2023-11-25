Курсова робота з фінансової діяльності на тему: "Бізнес-план. Аналіз рентабельності створення салону краси з фотостудією" 30 сторінок Унікальність: 85% Строки: 23.12 Всі дані повинні братися з податкової системи Польщі , а орендна плата і ...
Ессе на тему "Світло і темрява у віршах Івана Величковського."
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Потрібно написати ессе на тему "Світло і темрява у віршах Івана Величковського.". Термін здачі 4.12. 1500 слів.
- Похожие заказы
- $20Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаОткрыт25 дней назад
- $20
Потрібен автор Курсова робота на тему: "Особливості перекладу текстів газетно-побліцистичного стилю з турецької українською мовою ( на матеріалі статті “ T?rk filozofu Farabi ve D???ncesi” 35-40 сторінок 23 вже написані (стаття вже перекладена) ...Открыт25 дней назад
- $15
Потрібен автор Курсова робота з сучасної української мови на тему: «Комунікативні вади багатослів’я та марнослів’я в науковому викладі (на прикладі фахових текстів)» 25 сторінок, теоретична і практична частина Унікальність: ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиОткрыт25 дней назад
- $15
Потрібен автор Курсова робота на тему: "1 РОЗРАХУНОК ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ ПОСТІЙНОГО ТА ЗМІННОГО СТРУМУ,2 РОЗРАХУНОК ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ З ДЖЕРЕЛОМ НЕСИНУСОЇДАЛЬНОЇ Е.Р.С.,РОЗРАХУНОК ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ У ЛІНІЙНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ КОЛАХ" 25-30 сторінок Унікальність: 70% Строки: 15.12Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиОткрыт25 дней назад
- $20
Надо переделать файл из формата docx в LaTexРефераты, Курсовые и Дипломы8 заявокОткрыт25 дней назад
- $20
Курсовий проект на тему: "Спроектувати регульований трифазний випрямляч з нульовим виводом" 30 сторінок Унікальність: 70% Строки: 1.12Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиОткрытмесяц назад
Вітаю!Курсову на вівторок? Завірюха не дала можливості приїхати вчасно додому щоб виконати роботу(30-40 сторінокЗ предмету біобезпека в авіаціїТреба написати про види бруцел (бруцельоз), чим небезпечні страшні, можна медичну термінологію і як убезпечитись в авіації.Закрыт21 день назад
Бізнес план відкриття ритуального бізнесу 35 сторінок Унікальність: 70% Строки: 3.12Открытмесяц назад
- $20
Потрібен автор Бізнес план на тему: "Бізнес-план власного бізнесу виробництва заморожених виробів" 30+ сторінок Унікальність: 75% Строки: 3.12Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиОткрытмесяц назад