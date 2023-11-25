Ессе на тему "Світло і темрява у віршах Івана Величковського."

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Потрібно написати ессе на тему "Світло і темрява у віршах Івана Величковського.". Термін здачі 4.12. 1500 слів.

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