Курсова по філології

$20
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Курсова робота на тему: "Особливості перекладу текстів газетно-побліцистичного стилю з турецької українською мовою ( на матеріалі статті “ T?rk filozofu Farabi ve D???ncesi”
35-40 сторінок
23 вже написані (стаття вже перекладена)
Унікальність: 70%
Строки: 8.12

25 дней назад
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