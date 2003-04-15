Расчет барабанной сушильной установки

Разработка Конструкторской документации для Дробильно размольного оборудования, Мельничного. Венца зубчатые, шестерни, Валы приводные, Муфты лепестковые и т.д. В личные сообщения отправлю примеры работ. Работа есть постоянно
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Имеется барабанная сушильная установка с определенной производительностью. Необходимо произвести расчет и определить мероприятия для увеличения производительности данной установки
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