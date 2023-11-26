Потрібен автор Курсова робота 35-45 сторінок Унікальність: 70% Строки: 10.12 Деталі на фото
Аналіз мови сучасної телепередачі, мовлення журналіста,
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Аналіз мови сучасної телепередачі, мовлення журналіста, українського каналу на YouTube або подкасту (загальна оцінка рівня мовної культури; нормативність, точність, доречність, простота й виразність мовлення; мовна індивідуальність журналіста (блогера, ведучого) й мовного оформлення передачі загалом).
Обсяг - 3-4 сторінки. Покликання на матеріал обов'язкове.
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