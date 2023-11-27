История лингвистических учениц

Курсова робота з фінансової діяльності на тему: "Бізнес-план. Аналіз рентабельності створення салону краси з фотостудією" 30 сторінок Унікальність: 85% Строки: 23.12 Всі дані повинні братися з податкової системи Польщі , а орендна плата і ...